Я нашел ошибку
Главные новости:
За выходные в Самарской области задержали 74 пьяных водителя
За выходные в Самарской области задержали 74 пьяных водителя
В Самарской области оценят организации на готовность к внедрению искусственного интеллекта
В Самарской области оценят организации на готовность к внедрению искусственного интеллекта
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
Подрядчика для восстановления «Воронежских озёр» ищут власти Самары
Подрядчика для восстановления «Воронежских озёр» ищут власти Самары
В Шигонах жительница Самары похитила продукты питания и промышленные товары
В Шигонах жительница Самары похитила продукты питания и промышленные товары
В Дагестане спасли козла, зацепившегося рогами за провода
В Дагестане спасли козла, зацепившегося рогами за провода
в Самарской области стартовал проект «Vремя отважных»
В Самарской области стартовал проект «Vремя отважных»
Специалисты «РКС-Самара» ставят в колодцах устройства для защиты от падения
Специалисты «РКС-Самара» ставят в колодцах устройства для защиты от падения
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
0.96
EUR 99.96
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Шигонах жительница Самары похитила продукты питания и промышленные товары

31 июля 2023 16:26
95
В Шигонах жительница Самары похитила продукты питания и промышленные товары

В дежурную часть отделения полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» обратилась по телефону представитель одного из сетевых магазинов, которая сообщила, что неизвестная женщина несколько минут назад взяла товар с витрины и, не оплатив его, убежала из торговой точки.

Оперативный дежурный уточнил приметы злоумышленницы и ориентировал на ее розыск личный состав отделения полиции. Первым по указанному адресу прибыл сотрудник уголовного розыска, который незамедлительно принял меры к розыску. Примерно в 700 метрах от магазина, на автобусной остановке, сотрудник полиции увидел женщину, схожую по приметам с разыскиваемой. Оперуполномоченный представился ей, задал вопросы о находящейся при ней сумке с товарами, при этом обратил внимание на нервное поведение женщины, задержал подозреваемую и доставил её в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В  ходе опроса задержанная ранее судимая за кражу жительница областной столицы 1981 года рождения в совершении противоправного деяния созналась и пояснила, что похищенный товар планировала вывести в одно из сел Шигонского района, куда приехала погостить к знакомым.

Группой дознания территориального отдела полиции в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают, что чем скорее информация о преступлении поступит в полицию, тем больше шансов, что злоумышленник будет пойман, а имущество возвращено законному владельцу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
31 июля 2023  17:14
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
22
В Самаре обсудили ход реализации национальных проектов на территории города
31 июля 2023  15:31
В Самаре обсудили ход реализации национальных проектов на территории города
112
В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
31 июля 2023  14:42
В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
136
На площади Славы в Самаре начинает работу цифровая фотовыставка «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023»
31 июля 2023  14:37
На площади Славы в Самаре начинает работу цифровая фотовыставка «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023»
333
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
29 июля 2023  12:01
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
867
Весь список