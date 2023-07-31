В Шигонах жительница Самары похитила продукты питания и промышленные товары

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В дежурную часть отделения полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» обратилась по телефону представитель одного из сетевых магазинов, которая сообщила, что неизвестная женщина несколько минут назад взяла товар с витрины и, не оплатив его, убежала из торговой точки.

Оперативный дежурный уточнил приметы злоумышленницы и ориентировал на ее розыск личный состав отделения полиции. Первым по указанному адресу прибыл сотрудник уголовного розыска, который незамедлительно принял меры к розыску. Примерно в 700 метрах от магазина, на автобусной остановке, сотрудник полиции увидел женщину, схожую по приметам с разыскиваемой. Оперуполномоченный представился ей, задал вопросы о находящейся при ней сумке с товарами, при этом обратил внимание на нервное поведение женщины, задержал подозреваемую и доставил её в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная ранее судимая за кражу жительница областной столицы 1981 года рождения в совершении противоправного деяния созналась и пояснила, что похищенный товар планировала вывести в одно из сел Шигонского района, куда приехала погостить к знакомым.

Группой дознания территориального отдела полиции в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают, что чем скорее информация о преступлении поступит в полицию, тем больше шансов, что злоумышленник будет пойман, а имущество возвращено законному владельцу.