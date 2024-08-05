В Сергиевском районе мужчина в пьяной ссоре убил собутыльника

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Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Большая Черниговка Самарской области, подозреваемого в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

2 августа подозреваемый совместно со своим знакомым распивали спиртные напитки в квартире, расположенной по улице Заводская в селе Сергиевск Самарской области. Между мужчинами произошла словесная ссора, в процессе которой подозреваемый нанёс потерпевшему удары по голове, груди, животу. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство и иные преступления. Он заключен под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО