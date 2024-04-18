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В Сергиевске преступники украли две с половиной тонны мяса

18 апреля 2024 13:30
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В Сергиевске преступники украли две с половиной тонны мяса

В дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району обратился водитель грузового транспортного средства и сообщил, что 12 апреля, около пяти часов утра, из его автомобиля, который стоял на стоянке при АЗС расположенной на 1108 километре автомобильной дороги М5 «Урал» похищено около 2 500 кг. мяса.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, опросили водителя грузового автомобиля и работников автозаправочной станции, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Полицейские составили ориентировку с описанием примет злоумышленников и их автомобиля, которую довели до личного состава отдела полиции и направили в территориальные органы внутренних дел региона и близлежащих областей, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Сотрудники полиции продолжают работу по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемых: одежда темного цвета, маски темного цвета на головах, перчатки на руках. Передвигаются на автомашине «Инфинити» темного цвета без государственных регистрационных знаков.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району по телефону 8(84655) 2-14-41 или в близлежащий отдел полиции или по телефону 102.

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