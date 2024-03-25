В Самарской области жертвой мошенников стала 64-летняя сотрудница санатория

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В полицию Самарской области с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя сотрудник одного из местных санаториев.

Заявитель рассказала полицейским: ей на телефон позвонили неизвестные, представились правоохранителями и убедили, что на ее имя оформлены кредиты в различных банках страны.

Для отмены операций, как пояснили абоненты, необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Женщина выполнила требования и «подарила» злоумышленникам 2,031 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.