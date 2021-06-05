В Самарской области выявили мошенничестве с использованием служебного положения

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В Самарской области окончено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего директора учреждения культуры.

Руководитель учреждения в октябре 2016 года фиктивно трудоустроила своего родственника, без его согласия, на одну из вакантных должностей.

Для оформления трудового договора злоумышленница 1964 года рождения предоставила копии документов и реквизиты банковской карты, находящейся в ее пользовании, на которую затем зачислялась заработная плата. Следствием установлено, что за семь месяцев из бюджета муниципалитета на указанный женщиной расчетный счет перечислено свыше 28 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигурантки направлено в суд для принятия решения по существу.

Санкция инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, сообщает облМВД.