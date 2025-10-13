В Самарской области в суд направлено дело о хищении нефтепродуктов на 3 млн рублей

151

Сотрудники 4-го оперативного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области совместно с Следственной частью ГСУ ГУ МВД России

по Самарской области пресекли деятельность группы, участники которой совершили хищение нефтепродукта.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые, в период времени с мая 2023 года по март 2024 года, осуществили хищение нефтепродукта, массой порядка 4,5 тонн у одного из акционерных обществ, расположенного в городе Тольятти на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Сотрудниками полиции проведен значительный объем процессуальных действий, с целью изобличения и доказывания вины участников преступления. Так, по уголовному делу установлено и проведено более 6 осмотров мест хищений; 8 обысков в жилище и на территориях производственных баз; допрошены в качестве свидетелей более 30 лиц; 4 судебные экспертизы, а также 20 осмотров предметов и документов.

15 жителям региона, совершивших преступление на территории г. Тольятти, в составе организованной группы, Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области предъявлено обвинение по факту хищения свыше 37 тонн нефтепродукта (метил-трет-бутиловый эфира, используемого при изготовлении бензина).

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.