Главные новости:
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В Самарской области в суд направлено дело о хищении нефтепродуктов на 3 млн рублей

13 октября 2025 09:36
151
Самарской области в суд направлено уголовное дело о хищении нефтепродуктов на сумму более 3 миллионов рублей

Сотрудники 4-го оперативного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области совместно с Следственной частью ГСУ ГУ МВД России
по Самарской области пресекли деятельность группы, участники которой совершили хищение нефтепродукта.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые, в период времени с мая 2023 года по март 2024 года, осуществили хищение нефтепродукта, массой порядка 4,5 тонн у одного из акционерных обществ, расположенного в городе Тольятти на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Сотрудниками полиции проведен значительный объем процессуальных действий, с целью изобличения и доказывания вины участников преступления. Так, по уголовному делу установлено и проведено более 6 осмотров мест хищений; 8 обысков в жилище и на территориях производственных баз; допрошены в качестве свидетелей более 30 лиц; 4 судебные экспертизы, а также 20 осмотров предметов и документов.

15 жителям региона, совершивших преступление на территории г. Тольятти, в составе организованной группы, Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области предъявлено обвинение по факту хищения свыше 37 тонн нефтепродукта (метил-трет-бутиловый эфира, используемого при изготовлении бензина).

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

В центре внимания
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
94
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
170
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
944
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
555
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
624
