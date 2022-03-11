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В Самарской области участковый задержал афериста

11 марта 2022 13:53
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В Самарской области участковый задержал афериста

В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску обратился представитель банковского учреждения и сообщил, что один из клиентов, при получении кредита, указал ложные сведения о месте работы и фактическом доходе, причинив тем самым материальный ущерб банку на сумму 354 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции из представленных финансовых документов установил личность заемщика и место его временного проживания. После чего задержал 40 - летнего жителя села Утевка Самарской области, временно проживающего в Жигулевске. Мужчина пояснил сотруднику полиции, что в мае 2021 года он получил в банке кредит, не имея намерений его выплачивать. Для того, чтоб по кредиту было принято положительное решение, безработный сообщил сотруднику банка ложные сведения о своей занятости, воспользовавшись тем, что документального подтверждения не требовалось.

По данным сотрудников полиции задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Отделом дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ  на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы или принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев. Признав свою вину в противоправном деянии подозреваемый пообещал полностью возместить ущерб кредитному учреждению.

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