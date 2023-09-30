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В Самарской области у дачницы украли дрель и шлифовальную машину

30 сентября 2023 11:00
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В Самарской области у дачницы украли дрель и шлифовальную машину

В сентябре текущего года в дежурную часть полиции обратилась местная жительница 1965 года рождения, которая сообщила, что из ее дачного дома похищены дрель, шлифовальная машина, удлинитель и медные провода от сварочного аппарата. Заявитель оценила причиненный ей материальный ущерб в размере свыше 12 000 рублей.

По указанному заявительницей адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленник проник в дом путем отжатия входной двери.

При отработке мест возможного сбыта похищенного в одном из комиссионных магазинов города сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли залоговые квитанции  на часть пропавшего имущества, выданные на имя местного жителя.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили возможные места нахождения, задержали и доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный 1983 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния, раскаялся, выразил готовность сотрудничать со следствием и пояснил, что шлифовальную машинку не успел сдать в ломбард. Полицейские изъяли похищенное и вернули законной владелице. Работа по розыску остальных вещей продолжается.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского  района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».  Расследование продолжается.

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