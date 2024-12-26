В Самарской области сельчанин ударил дядю своей подруги ломом по голове

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках фестиваля запланированы 2 больших и разных гала-концерта, в которых прозвучат любимые песни любимых бардов!
Зимний Грушинский-2025 состоится 22 февраля в КРЦ «Звезда»
Теперь при покупке билета по Пушкинской карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей.
«Веди родителей в музей»: стартовала праздничная акция для владельцев Пушкинской карты
Это означает, что региональное бизнес-сообщество активно использует образовательные программы как инструмент для роста и развития.
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню образовательной активности бизнеса
 Чем опасно потребление алкоголя в морозную погоду?
Специалисты центра общественного здоровья Самарской области советуют отказаться от алкоголя в мороз
Призер Паралимпийских игр Вячеслав Ленский и ветеран СВО, игрок команды «ЦСК ВВС-следж» Юрий Лобанов рассказали собравшимся о своем пути в спорте, о том, как преодолевать ограничения по здоровью и добиваться поставленных целей.
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
С 26 по 28 декабря.
О круглосуточном режиме работы таможенных постов в преддверие Нового года
В Самарской области пересмотрят подход к выдаче «Карт жителя Самарской области»
В Самарской области пересмотрят подход к выдаче «Карт жителя Самарской области»
В Тольятти аннулировали фиктивные браки с мигрантами
В Тольятти аннулировали фиктивные браки с мигрантами
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.61
-0.26
EUR 103.94
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области сельчанин ударил дядю своей подруги ломом по голове

26 декабря 2024 10:35
195
В Самарской области сельчанин ударил дядю своей подруги ломом по голове

В полицию за помощью обратилась жительница Алексеевского района, которая сообщила, что в одном из дворов мужчину, во время сватовства к невесте, ударили ломом по голове.

Полицейские прибыли по указанному адресу, оказали первую доврачебную помощь пострадавшему, передали его медикам, установили и опросили очевидцев произошедшего.

С их слов 40-летний житель Самарской области находился у родителей в гостях. Когда он вышел во двор дома, то увидел знакомого, который, как ему показалось, плохо обошёлся с его 14-летней племянницей. В ходе словесного конфликта мужчина кинул бокал в гостя, после чего друг родственницы ушел. Спустя короткий промежуток времени 23-летний местный житель вернулся и ударил потерпевшего ломом по голове. Полицейские задержали мужчину недалеко от места происшествия и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники следственно-оперативной группы в ходе работы изъяли вещи со следами бурого цвета, похожими на кровь, фото следы обуви и металлический лом из машины задержанного.

Во время опроса ранее не судимый местный житель вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что причинил телесные повреждения потерпевшему из-за недопонимания и внезапно возникших личных неприязненных отношений. В содеянном раскаивается, передал потерпевшему 1,2 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя села Алексеевка, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ, расследовано и с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нефтегорский районный суд Самарской области (с. Алексеевка) доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев, с испытательным сроком в три года. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
167
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
165
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
25 декабря 2024  13:56
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
1035
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
24 декабря 2024  12:52
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
544
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
24 декабря 2024  12:46
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
459
Весь список