В Самарской области сельчанин ударил дядю своей подруги ломом по голове

195

В полицию за помощью обратилась жительница Алексеевского района, которая сообщила, что в одном из дворов мужчину, во время сватовства к невесте, ударили ломом по голове.

Полицейские прибыли по указанному адресу, оказали первую доврачебную помощь пострадавшему, передали его медикам, установили и опросили очевидцев произошедшего.

С их слов 40-летний житель Самарской области находился у родителей в гостях. Когда он вышел во двор дома, то увидел знакомого, который, как ему показалось, плохо обошёлся с его 14-летней племянницей. В ходе словесного конфликта мужчина кинул бокал в гостя, после чего друг родственницы ушел. Спустя короткий промежуток времени 23-летний местный житель вернулся и ударил потерпевшего ломом по голове. Полицейские задержали мужчину недалеко от места происшествия и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники следственно-оперативной группы в ходе работы изъяли вещи со следами бурого цвета, похожими на кровь, фото следы обуви и металлический лом из машины задержанного.

Во время опроса ранее не судимый местный житель вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что причинил телесные повреждения потерпевшему из-за недопонимания и внезапно возникших личных неприязненных отношений. В содеянном раскаивается, передал потерпевшему 1,2 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя села Алексеевка, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ, расследовано и с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нефтегорский районный суд Самарской области (с. Алексеевка) доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев, с испытательным сроком в три года. Приговор вступил в законную силу.