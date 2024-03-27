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В Самарской области пресекли хищение дизельного топлива

27 марта 2024 11:38
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В Самарской области пресекли хищение дизельного топлива

В марте текущего года сотрудникам 4 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области от службы безопасности предприятия, занимающегося перевалкой и реализацией дизельного топлива, поступила информация о том, что  злоумышленники, сливая с бойлеров организации нефтепродукты, заменяют их технической жидкостью, причиняя материальный ущерб акционерному обществу.

В ходе оперативных мероприятий следователи Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделений регионального управления Росгвардии задержали мужчин, которые находясь на территории организации, пытались похитить нефтепродукты массой более 4,5 тонн.

Как следует из материалов, собранных полицейскими, предполагаемые злоумышленники – не судимый житель Самарской области 1977 года рождения, работающий водителем большегруза житель Ульяновской области 1983 года рождения и 56-летний ранее судимый за мошенничество житель Тольятти.

Следователи полиции во время осмотра места происшествия изъяли автотранспорт, насос, шланги, жидкость, денежные средства, телефоны и ряд иных объектов. Назначено проведение экспертиз, в службы и подразделения полиции направлены поручения о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело. Следователи совместно с оперуполномоченными проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

 

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