В Самарской области правоохранители обвиняются во взятке более 2 млн рублей

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника ФКУ «Приволжское окружное управление материально - технического снабжения МВД России», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и бывшего начальника отдела вещевого снабжения указанного учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2019 года по 2024 год начальник управления материально - технического снабжения через посредника – начальника отдела вещевого снабжения, получил от представителя коммерческой организации денежные средства в качестве взятки на общую сумму в размере более 2 миллионов рублей за общее покровительство при заключении с данной фирмой государственных контрактов на пошив форменной одежды, а также за содействие в приемке поставленных товаров.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.