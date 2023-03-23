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В Самарской области из незаконного оборота изъято около 2 кг наркотика

23 марта 2023 12:19
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В Самарской области из незаконного оборота изъято около 2 кг наркотика

Сотрудники Госавтоинспекции на 981 км автодороги М-5 «Урал» в Ставропольском районе остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем «Mazda 6». За рулем транспортного средства находился 20-летний житель Московской области, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения. Полицейские отстранили молодого человека от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. При оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли из сабвуфера сумку с шестью полимерными пакетами с порошкообразным веществом белого цвета.


Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.  


Оперуполномоченные в присутствии понятых осмотрели его телефон и нашли в галерее фотографии с геотегами сделанных ранее закладок в Сызранском районе. При проверке полученных сведений на местности полицейские обнаружили несколько тайников, из которых изъяли 5 свёртков с порошкообразным веществом. В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что все изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедрон, массой свыше 1,89 кг, что законодатель относит к особо крупному размеру.
По материалам, собранным сотрудниками полиции, в отношении ранее не судимого задержанного возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ. По ходатайству органа следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


В ходе допроса задержанный пояснил, что в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках наркотическое средство, перевозить по территории Самарской области, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Подозреваемый подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника, расфасовать и перепрятать только одну закладку, после чего был задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

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