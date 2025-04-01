В Самарской области госавтоинспекторы провели акцию «Пристегни себя и своего ребенка»

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Полицейские напомнили водителям Правила дорожного движения.

На территории Самарского региона проходит акция «Пристегни себя и своего ребенка», целью которой является привлечение внимания родителей к безопасности детей и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Так сызранские полицейские напомнили водителям об обязательном использовании специальных удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке ребенка в салоне автомобиля, отметив, что приспособления должны подходить по росту и весу, чтобы надежно защитить детей в случае аварии.

Кроме того, госавтоинспекторы напомнили автовладельцам о том, что нужно быть внимательными и осторожными на дороге, особенно вблизи образовательных учреждений и рассказали о пользе применения светоотражающих элементов в условиях недостаточной видимости.

В завершение акции сотрудники Госавтоинспекции вручили участникам мероприятия информационные памятки о соблюдении Правил дорожного движения и светоотражатели, призвав помнить о безопасности себя и своих детей.