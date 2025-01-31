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В Самарской области гендиректора коммерческой организации обвиняют в попытке подкупа

31 января 2025 14:03
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В Самарской области гендиректора коммерческой организации обвиняют в попытке подкупа

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства автомобильных дорог и инженерных коммуникаций, передал представителю другой фирмы в сфере обработки и утилизации отходов денежные средства в размере 300 тысяч рублей за заключение фиктивного договора и предоставление отчетной документации без фактического оказания услуг. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

В ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму 1  миллион 200 тысяч рублей с целью обеспечения исполнения приговора суда в части возможных имущественных взысканий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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