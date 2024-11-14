В Самаре заведующая детсадом присвоила более 1 млн рублей

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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

По версии следствия, в период с февраля 2023 года по февраль 2024 года подозреваемая, используя свое служебное положение, перечислила бюджетные денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам учреждения, в размере более 1 миллиона рублей на свой банковские счет, а также банковские счета близких родственников при отсутствии законных оснований.

Противоправная деятельность подозреваемой была пресечена в результате проверки, проведенной Департаментом образования городского округа Самара.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СК.