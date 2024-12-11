В Самаре заключен под стражу серийный поджигатель подъездов

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Рано утром 30 ноября текущего года в полицию поступили сообщения о возгораниях в подъездах домов, расположенных на границе Октябрьского и Советского районов в Самаре.

Так, на ул. Авроры от огня повреждения получил жилой дом, жильцов эвакуировали сотрудники силовых структур. Полицейские осуществляли охрану общественного порядка до ликвидации возгорания.

В этот же день к сотрудникам полиции за помощью обратился 29-летний местный житель, у которого огнем оказался поврежден автомобиль, припаркованный возле дома в том же квадрате улиц.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, в том числе осмотрели участки местности и помещений, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе работы у полицейских появились основания полагать, что возгорания взаимосвязаны и совершены ранее неоднократно судимым за тяжкие и особо тяжкие имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков местным жителем 1985 года рождения.

Сотрудники областного Управления уголовного розыска совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Самаре и территориальных отделов полиции установили места возможного нахождения злоумышленника и, в ходе засадных мероприятий, вечером того же дня задержали мужчину, которого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил оперуполномоченным, что накануне освободился из мест лишения свободы, употребил спиртные напитки. По дороге к месту временного проживания замерз и зашел в подъезд первого попавшегося дома, но его оттуда выгнали жильцы. После этого, заходя в подъезды ближайших домов, чтобы согреться, поджигал мусор.

По предварительным данным сотрудников полиции общая сумма ущерба, причиненного жителям Самары противоправными действиями задержанного, превысила 950 тысяч рублей.

В настоящее время по признакам преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», в отношении злоумышленника возбужден ряд уголовных дел. Следователями полиции назначены экспертизы, устанавливаются и допрашиваются потерпевшие, свидетели и очевидцы, изъята документация, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По ходатайству органа следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.