В Самаре заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого

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Сотрудниками Советского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1997 года рождения, обвиняемого в убийстве.

25 сентября текущего года около от одного из домов по улице Победы, прохожим было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений.

"Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников следственного управления и ГУ МВД России по Самарской области в кратчайшие сроки была установлена личность погибшего, которым оказался 44-летний мужчина, а также задержано лицо, причастное к совершению преступления.. В ходе проведения следственных действий задержанный пояснил, что вечером 24 сентября по пути следования к своей знакомой увидел двоих местных жителей, распивавших спиртные напитки. Между одним из мужчин и молодым человеком возник конфликт на фоне замечаний со стороны последнего, переросший в драку, в ходе которой задержанный нанес оппоненту не менее 10 ударов ножом в грудь, а также несколько ударов камнем по голове. Далее молодой человек предпринял попытку скрыть тело, оттащив его в кусты и прикрыв матрасом", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: СУ СКР СО