В Самаре задержали вора с краденным аккумулятором в руках

87

Ночью на улице Путейской стражи правопорядка заметили молодого человека, у которого в руках находилась аккумуляторная батарея. Застигнутый врасплох житель Самары признался, что данный аккумулятор он только что похитил с автомобиля отечественного производства во дворе дома, расположенного на проспекте Металлургов.

В ходе проверки полученных сведений, информация подтвердилась. Похищенное имущество, как установили полицейские, принадлежало жителю г. Самары 1988 года рождения. Изъятую аккумуляторную батарею сотрудники органов внутренних дел вернули законному владельцу.

Молодой человек 2002 года рождения пояснил, что нигде не работает и не учится. В темное время суток он находился на территории Кировского района, где увидел автомобиль, находящийся на неохраняемой парковке. По версии полицейских, житель Самары вскрыл капот и похитил аккумулятор, который как признался, намеревался сбыть.

Ранее не судимому жителю Самары 2002 года рождения предъявлено обвинение, сообщает облМВД.