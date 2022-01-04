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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре задержали мошенников, завладевших деньгами пенсионерки

4 января 2022 12:41
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В Самаре задержали мошенников, завладевших деньгами пенсионерки

В Самаре в отношении ранее судимых местных жителей – мужчины 1983 года рождения и его 39-летней сожительницы возбуждено уголовное дело. 
84-летняя жительница посёлка Мехзавод находилась дома, когда на стационарный телефон поступил звонок. «Услышав мужской голос, я предположила, что звонит внук. Назвала его по имени и поинтересовалась, почему он кашляет и говорит охрипшим голосом», - вспоминает потерпевшая. Звонивший сообщил, что заболел. Для лечения ему требуются варенье, мёд и деньги. Пенсионерка, не подозревая об обмане, обещала отдать 15 тысяч рублей, оставив себе на еду три тысячи. Волнуясь, пенсионерка не придала значение тому, что звонивший не знал, где она проживает и попросил назвать адрес «бабушки».
Через некоторое время за посылкой приехала знакомая мнимого "внука". Пожилая самарчанка, желая помочь родственнику, передала незнакомке варенье, мёд и деньги. Поняв, что им удалось обмануть женщину, злоумышленник позвонил снова и попросил родственницу отдать оставшиеся у нее на еду последние деньги. Доверчивая пенсионерка отдала все.
После того, как гостья ушла, потерпевшая решила позвонить внуку и расспросить его подробнее. Узнав, что с родственником все в порядке, она поняла, что стала жертвой обмана. Женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции.


В ходе засадных мероприятий подозреваемых задержали на территории областного центра в подъезде одного из жилых домов в п. Управленческий и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Задержанный пояснил оперуполномоченным полиции, что узнал номер пенсионерки случайно - произвольно набирал цифры и ждал ответа. По словам мужчины, по такой схеме ему удалось обмануть еще троих пенсионеров. Добычей злоумышленника стали денежные средства в размере от семи до 18 тысяч рублей. Его сожительница также призналась в содеянном и рассказала, что вырученную наличность они тратили на собственные нужды.
Пенсионерка поблагодарила самарских полицейских за оперативное задержание злоумышленников: «Для меня важно не то, что я лишилась денег. Я боялась, что жертвами подобного обмана могут стать и другие люди. Поэтому я постаралась быстро сообщить о случившемся в полицию. Советую, при поступлении подобных звонков не торопиться и взять паузу, подумать. Перезвоните своим родственникам. Не поддавайтесь на уловки мошенников!».
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленников, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 112.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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