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В Самаре за обман клиентов перед судом предстанет бывший директор автодилерской компании

3 марта 2022 13:08
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В Самаре за обман клиентов перед судом предстанет бывший директор автодилерской компании

Общая сумма причиненного 23 потерпевшим ущерба превысила 24,9 миллиона рублей, свою вину обвиняемый признал.

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении 35 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как установлено в ходе следствия, с сентября 2019 года по февраль 2020 года мужчина, являясь директором организации, занимающейся торговлей автомобилями, обманул клиентов на общую сумму около 25 миллионов рублей.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшие планировали с помощью директора автодилерского центра продать собственные автомобили или приобрести иномарки определённых моделей, которые последний, по его словам мог приобрести по цене ниже рыночной посредством аукциона. Полицейскими задокументированы обращения 23 человек в возрасте от 29 до 58 лет, знакомых обвиняемого, которые отдавали ему денежные средства в размере от 100 тысяч рублей до 2,05 миллионов рублей за единицу транспорта, но владельцами авто так и не становились или оставались без своих автомобилей при сделке по его продаже.

Клиенты из Самары и Тольятти, а также близрасположенных населенных пунктов по просьбе директора автосалона, как установили следователи, производили расчеты наличными или путем перевода денежных средств на его банковскую карту. После того, как срок исполнения обязательств истекал, потенциальные и законные владельцы пытались связаться с автодилером, но тот не выходил на связь или вносил телефонный контакт в «черный список».

Так, в сентябре 2020 года обвиняемый предложил знакомой семье приобрести транспортное средство 2019 года выпуска за 1 792 000 рублей, попросив внести предоплату в размере 100 тысяч рублей. Супруги согласились и передали денежные средства. Спустя месяц директор дилерского центра снова обратился к ним и предложил продать имеющийся у них в собственности автомобиль за 1,4 миллиона рублей. Доверчивые люди согласились и передали свой кроссовер автодилеру. После того, как супруги поняли, что стали жертвой мошенничества, они обратились в полицию. Принятые сотрудниками полиции меры позволили вернуть похищенный автомобиль владельцам. 

 Бывший директор автодилерского центра в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в Октябрьский районный суд г. Самары.

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