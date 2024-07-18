В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении депутата Госдумы

150

По информации о нападении мигрантов на депутата третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). На место происшествие выехал и.о. руководителя следственного управления А.И. Колбасин, следователи и криминалисты следственного управления.

Участники инцидента установлены и задержаны, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.