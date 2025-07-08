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В Самаре в полицию обратилась 56-летняя женщина с заявлением о мошенничестве

8 июля 2025 09:36
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В Самаре в полицию обратилась 56-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

Она рассказала, что на днях ей позвонил мужчина с неизвестного номера, представившийся сотрудником правоохранительных органов. В ходе разговора собеседник внушил женщине, что мошенники пытаются украсть ее деньги с банковских счетов и, чтобы предотвратить незаконные операции, нужно обналичить их и передать денежные средства сотруднику, который приедет к ней, чтобы положить деньги на «безопасный счет».

Растерянная заявительница поверила, что ее хотят обокрасть и выполнила все действия, которые проговорил псевдо-сотрудник. Через некоторое время женщина решила связаться с банком, чтобы убедиться в том, что ее деньги защищены, однако сотрудники банка не знали ни о каких безопасных счетах. Осознав, что ее обманули мошенники, заявительница обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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