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В Самаре участники ОПГ «Индейцы» получили реальные сроки

29 мая 2025 13:06
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В Самаре участники ОПГ «Индейцы» получили реальные сроки

Следствием и судом установлено, что  в январе 2011 года Сергей Коптелов создал на территории города Новокуйбышевска Самарской области организованную преступную группу, в которую вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие лица. Для подготовки к совершению преступлений, хранения оружия, а также в качестве места встреч соисполнителей использовалось помещение промышленной базы,  фактически принадлежащей Быкову. В период существования организованной преступной группой под руководством Коптелова Сергея совершено несколько тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, в марте 2010 года Коптелов в целях завладения имуществом общей стоимостью более 40 миллионов рублей, принадлежащего его знакомому Бочкареву, который  содержался под стражей в изоляторе временного содержания, обратился к Шевяхову, занимающему на тот момент должность начальника криминальной милиции ОВД по городу Новокуйбышевску. Согласно достигнутой договоренности, Шевяхов подыскал местного жителя, который за денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей согласился принять участие в совершении указанного преступления, для чего был помещен в одну камеру ИВС с Бочкаревым. В связи с отказом Бочкарева от  выполнения предъявленных ему требований в передаче имущества ему были подброшены наркотические средства, которые в последствие  обнаружены сотрудниками изолятора. Вердиктом коллегии присяжных заседателей Шевяхов и Коптелов признаны виновными по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательства), п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Отдельными постановлениями Самарского областного суда Коптелов и Шевяхов освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения их к уголовной ответственности.

В целях предотвращения огласки данных сведений Шевяхов убедил Коптелова в необходимости убийства мужчины, которого ранее помещали в следственный изолятор к Бочкареву. Во исполнение плана в январе 2011 года указанный мужчина был доставлен из медицинского учреждения города Новокуйбышевска на территорию промышленной базы, где его ждали Бунтовский и Быков, которые впоследствии совершили его убийство путем удушения. После этого Быков дал указание поместить тело убитого в мешок и вывезти на территорию одной из баз отдыха Ставропольского района.

Кроме того, членами ОПГ был совершен еще ряд преступлений в отношении местных жителей из-за конфликта с женой Коптелова. Так, в январе 2015 года одному из мужчин было нанесено не менее 4 ударов металлическими прутьями в область головы, потерпевший остался жив благодаря вовремя оказанной квалифицированной медицинской помощи.

Также в феврале 2020 года Коптелов выдвинул заместителю директора ООО «Спутник», занимавшегося оказанием услуг в сфере строительства, требование о передаче ему денежных средств в размере 100 тысяч рублей ежемесячно, угрожая в случае отказа применением насилия к потерпевшему и членам его семьи. Завладеть денежными средства Коптелов не смог, поскольку 16 марта 2020 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов, и его дальнейшая преступная деятельность была пресечена.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 лет до 24 лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а Коптелову и Быкову – первых 6 лет в тюрьме. Бывший работник правоохранительных органов лишен специального звания «подполковник полиции».

 

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