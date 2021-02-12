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В Самаре у нервной пассажирки нашли наркотики в кармане

12 февраля 2021 12:57
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В Самаре у нервной пассажирки нашли наркотики в кармане

Во время несения службы экипаж дорожно-патрульной службы остановил иномарку, следовавшую по улице Чекистов. В данном транспортном средстве находилась пассажирка, не пристёгнутая ремнём безопасности.  В отношении жительницы областного центра составили протокол об административном правонарушении по ч.1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения).

Во время составления протокола женщина заметно нервничала. На вопрос полицейских о наличии запрещённых веществ, женщина, в присутствии понятых, добровольно выдала из наружного кармана куртки свёрток из фольги, содержащий внутри порошкообразное вещество. Сверток с содержимым был направлен на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством героин, массой около 2 грамм.

Во время опроса женщина пояснила, что хранила наркотик для личного употребления без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. По данным полицейских, ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за кражу, грабёж и за незаконное хранение наркотических средств.

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