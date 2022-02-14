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В Самаре стартует суд над мертвым спортсменом, обвиненным в убийстве

14 февраля 2022 10:38
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В Самаре стартует суд над мертвым спортсменом, обвиненным в убийстве

Алексея Ряскова, погибшего с собой летом 2021 года, обвиняют в убийстве бывшей жены Екатерины Сокирской (Пузиковой).

История жизни Сокирской-Пузиковой напоминает скандальное телешоу. Красавицу-вдову экс-замглавы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова на протяжении нескольких лет обвиняли в отравлении мужа и даже отправили ненадолго в колонию.

Затем суд Сокирскую оправдал, и она вышла замуж за спортсмена-рукопашника Алексея Ряскова. Этот семейный союз тоже не устоял, а закончилось все вообще очень плохо.

В июле 2021 года во время ссоры Рясков убил Сокирскую («нанес не менее 57 ударов топором и иными предметами, использовавшимися в качестве оружия, в область расположения жизненно-важных органов»), а спустя две недели покончил с собой в тюремной больнице.

Несмотря на это уголовное дело об убийстве самарской красавицы все-таки довели до суда, поскольку родственники спортсмена отказались от прекращения дела в связи с его смертью. Это основание является нереабилитирующим, то есть обвинение с фигуранта не снимается, а семья, похоже, надеется на оправдание Ряскова.

Заседание по делу об убийстве Сокирской состоится сегодня в суде Ленинского района Самары.

Перед убийством бывшей жены Рясков записал скандальное видео, где рассказал о взятках, которые якобы давались за оправдание Сокирской, но эта версия пока ничем, кроме его слов, не подтверждена, передает Радио Маяк.

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