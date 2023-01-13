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В Самаре сотрудница отделения сотовой связи оформила кредитку на клиентку

13 января 2023 12:36
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В Самаре сотрудница отделения сотовой связи оформила кредитку на клиентку

В конце 2022 года в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре обратилась местная жительница 1954 года рождения и сообщила о том, что при проверке своих счетов, в том числе кредитных, обнаружила оформленную на нее кредитную карту и несанкционированные списания денежных средств.

Сотрудники полиции провели проверку и технические мероприятия, изъяли и изучили финансовые документы. Проанализировав полученную информацию, полицейские установили, что кредитной картой на протяжении нескольких дней расплачивались в различных магазинах, аптеках, службах доставки еды, а также производили снятие наличных и оформлялись переводы денег с другой кредитной карты потерпевшей. Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, опросили работников торговых точек и выяснили приметы девушки, которая расплачивалась кредитной картой потерпевшей. Ее внешность совпала с описанием сотрудницы салона сотовой связи, в котором незадолго до этого 68-летняя женщина приобретала мобильный телефон в рассрочку.  

Работницу торговой точки задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 21-летняя девушка призналась в содеянном и рассказала, что до конца ноября 2022 года она работала в должности директора салона одного из сотовых операторов. В октябре она воспользовалась данными клиентки, оформила на ее имя кредитную карту, установила приложение на приобретенном покупательницей сотовом телефоне, после чего получила доступ к личному кабинету женщины. Впоследствии она воспользовалась полученными данными: с помощью приложения на своем телефоне зашла в чужую учетную запись и перевела с другой кредитной карты 27 000 рублей на вновь оформленную. Денежными средствами распорядилась по своему усмотрению: часть – обналичила, остальное потратила на покупку лекарств, одежды, аксессуаров и заказ еды. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, как установили следователи, составил более 38 тысяч рублей.

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