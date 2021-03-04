В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в краже отбойного молотка

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, от дежурного по райотделу полиции получили информацию о преступлении. Инцидент произошел на строительной площадке, расположенной в Самарском районе областного центра.

К прибывшим на место происшествия стражам правопорядка за помощью обратился заместитель директора организации. Он рассказал, что преступник взломал замок входной двери и похитил из строительного вагончика отбойный молоток, а также предоставил описание вора.

Отрабатывая территорию, прилегающую к месту происшествия, росгвардейцы заметили мужчину, внешность которого подходила под описание разыскиваемого. Патрульные задержали самарца 1980 года рождения, который в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он был передан для дальнейшего разбирательства полицейским.

Сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».