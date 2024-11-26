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В Самаре рассмотрят дело «врача»-мошенника из Нигерии

26 ноября 2024 17:19
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В Самаре рассмотрят дело «врача»-мошенника из Нигерии

В четверг, 28 ноября, Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор гражданину Нигерии Мадука Одинака Чуквука. Ранее иностранца приговорили к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество, пишет 63.ру.

По версии следствия, иностранец умудрился втеретья в доверие к женщине и выманил у нее около 2,7 миллионов рублей. Вот как выглядела схема «развода», как считает сторона обвинения:

— Потерпевшая общалась с подсудимым в соцсетях и мессенджерах Viber и WhatApp в период с июля 2021 года до апреля 2022 года. Её собеседник представился Дэвидом — врачом из Лондона. Он якобы служил в горячей точке в Сирии по контракту «Красного креста». У женщины возникли чувства к «медику», и он решил воспользоваться этим. Он заявил, что ему необзодимо передать ценный груз (950 тысяч долларов США). Эти деньги должны были какое-то время находиться в России, — следует из материалов, опубликованных на сайте Верховного суда Чувашии.

«Ценный груз» подсудимому должен был передать его знакомый, который предстаивлся дипломатическим агентом. Именно ему потерпевшая и передала около 2,7 миллиона рублей. Такую крупную сумму денег женщина переводила на банковские карты по указанию «Дэвида» и его товарища. Как оказалось, «дипломатический агент» получал с каждого перевода около 20%. Остальные же доставались «врачу из Лондона».

Позже оказалось, что никакого военврача не существует. «Дэвидом» оказался гражданин Нигерии Мадука Одинака Чуквука. Мужчина снимал квартиры в Мурино (Ленинградская область). В то время он жил вместе со своей русской женой. А «дипломатическим агентом» оказался ещё один иностранец — гражданин Ганы.

— Во время допроса Мадука рассказал, что такие мошеннические схемы используют и другие граждане Нигарии и Ганы. Кроме того, каждый месяц подсудимый встречался с другими нигерийцами и перечислял им деньги, — говорится в материалах дела.

В ноябре 2023 года Моргаушский районный суд республики Чувашия приговорил Мадуку Одинаку Чуквуку к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Нигериец и его адвокаты пытались обжаловать приговор. Они настаивали, что показания иностранца перевели неправильно, и доводы стороны обвинения ничем не подтверждены. Но апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции в силе. Следующий этап — кассационная жалоба. И рассматривать её будут уже в Самаре, в Шестом кассационном суде.

 

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