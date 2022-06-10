В Самаре при содействии росгвардейцев пресечена попытка реализации крупной партии наркотиков

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Подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары.

В дневное время стражи правопорядка обратили внимание на подозрительное поведение двух девушек – до этого спокойно шедшие по улице, увидев патрульный автомобиль, они вдруг резко сменили направление движения и ускорили шаг. Росгвардейцы решили выяснить причины такого поступка.

В ходе беседы с патрульными девушки 1999 и 2004 годов рождения заметно нервничали и вскоре одна из них призналась, что имеет при себе свертки с наркотическим веществом. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанных для дальнейшего разбирательства.

Эксперты пришли к выводу, что в свертке находился наркотик синтетического происхождения массой более 100 граммов. По версии оперативников, запрещенное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.

Следственным управлением СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.