Я нашел ошибку
Главные новости:
На закупку флагов и гербов для школ выделят более 970 миллионов рублей
На закупку флагов и гербов для школ выделят более 970 миллионов рублей
Средняя зарплата в Самарской области 43,5 тысячи рублей в месяц
Средняя зарплата в Самарской области 43,5 тысячи рублей в месяц
Почти в 2 раза выросло число участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
Почти в 2 раза выросло число участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
На пустыре в поселке Зубчаниновка в Самаре хотят построить 5 жилых домов
На пустыре в поселке Зубчаниновка в Самаре хотят построить 5 жилых домов
Сегодня отмечают Всемирный день мороженого
Сегодня отмечают Всемирный день мороженого
Около Сызрани иномарка столкнулась с полуприцепом
Около Сызрани иномарка столкнулась с полуприцепом
В Шенталинском районе работник фирмы незаконно продавал зерно со склада
В Шенталинском районе работник фирмы незаконно продавал зерно со склада
В Госдуме предложили запретить рекламные вывески на иностранных языках
В Госдуме предложили запретить рекламные вывески на иностранных языках
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.39
-1.84
EUR 62.09
-1.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На стадионе «Металлург»« пройдет детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре при содействии росгвардейцев пресечена попытка реализации крупной партии наркотиков

10 июня 2022 10:21
111
В Самаре при содействии росгвардейцев пресечена попытка реализации крупной партии наркотиков

Подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары.

В дневное время стражи правопорядка обратили внимание на подозрительное поведение двух девушек – до этого спокойно шедшие по улице, увидев патрульный автомобиль, они вдруг резко сменили направление движения и ускорили шаг. Росгвардейцы решили выяснить причины такого поступка.

В ходе беседы с патрульными девушки 1999 и 2004 годов рождения заметно нервничали и вскоре одна из них призналась, что имеет при себе свертки с наркотическим веществом. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанных для дальнейшего разбирательства.

Эксперты пришли к выводу, что в свертке находился наркотик синтетического происхождения массой более 100 граммов. По версии оперативников, запрещенное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.

Следственным управлением СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
10 июня 2022  09:37
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
142
100 региональных брендов представили свою продукцию.
9 июня 2022  18:53
Первый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» в Самаре собрал более 100 региональных брендов одежды
715
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
9 июня 2022  12:21
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
405
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
9 июня 2022  10:51
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
860
Вопросы подготовки к участию региона в форуме обсудили на совещании у председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. 
8 июня 2022  17:34
Самарская область готовится к участию в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 
597
Весь список