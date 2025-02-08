В Самаре пресекли деятельность группы, планирующей сбыт наркотиков

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ВСамаре трем жителям областного центра предъявлено обвинение в приготовлении к преступлению, предусмотренному ч.4,5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах). Следователи и оперуполномоченные собрали доказательства семи эпизодов противоправной деятельности 22-летнего жителя Самары, его 21-летней сожительницы и брата 2002 года рождения.

В июле прошлого года автомобиль фигурантов полицейские задержали на территории одного из гаражных массивов, расположенных на ул. Черемшанской областного центра.

В одежде задержанных в присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли свертки с веществом. Подобные «запасы» нашли в салоне их транспортного средства, в арендованной квартире и в ходе осмотра участков местности на территории Самарской и Оренбургской областей, где находились тщательно изготовленные тайники.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно результатам, общая масса запрещенного к свободному обороту вещества синтетического происхождения составила более 760 граммов.

В ходе предварительного следствия установлено, что 22-летний уроженец одной из соседних республик приехал с родственниками на территорию Самарской области и арендовал в таксомоторной организации автомобиль. Одновременно с исполнением рабочих обязанностей он решил дополнительно заработать денег, устроившись через Интернет продавцом запрещенных веществ.

Признав вину в совершении противоправного деяния, молодой человек пояснил сотрудникам полиции, что передвигался по городу, забирал из тайников крупные партии и перекладывал свертки с наркотиком. Для фасовки на более мелкие партии приобрел электронные весы, пакетики и другие предметы.

В криминальном бизнесе приезжему ценному специалисту активно помогала его 21-летняя сожительница и брат. По данным полицейских все трое ранее к уголовной ответственности не привлекались. Отвечая на вопросы следователя, участники группы рассказали о роли каждого в противоправной деятельности, а также сообщили о том, что наркотики не употребляют.

По ходатайству следователя фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением в скором времени будет направлено в суд для рассмотрения по существу.