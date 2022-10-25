В Самаре потерял свой телефон, пока похищал чужой

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В полицию за помощью обратился 20-летний житель Самарской области. Он рассказал, что возле одного из домов, расположенного на улице Свободы, у него похитили сотовый телефон

В вечернее время суток потерпевший находился на территории Советского района. В какой-то момент молодой человек, поравнявшись с одним из прохожих, почувствовал сильный удар кулаком в лицо, не удержался на ногах и упал на асфальт. После этого нападавший продолжил избиение, нанося удары по телу - при этом он ничего не говорил, требований не выдвигал. Со слов заявителя, прикрываясь руками, он не заметил как из кармана выпал сотовый телефон – этим воспользовался злоумышленник, который подобрал устройство и убежал. Пострадавший обратился за помощью в полицию.

Полицейские прибыли на место происшествия, опросили заявителя, установили приметы похищенного. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили недалеко от места происшествия телефон. Потерпевший подтвердил, что данный гаджет ему не принадлежит. Предположив, что его обронил злоумышленник, сотрудники полиции установили личность владельца сотового устройства – ранее судимого за кражу 27-летнего жителя посёлка Мехзавод.

Полицейские в течение нескольких часов после произошедшего задержали подозреваемого по месту проживания и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса безработный мужчина признал свою вину и пояснил, что необдуманно совершил хищение. В квартире задержанного оперативники изъяли похищенный телефон и вернули законному владельцу.