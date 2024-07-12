В Самаре поймали вора - любителя брендовой одежды

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Работники магазина одежды сообщили полицейским, что клиент снял с вешалок одежду и, положив часть вещей в пакет, попытался незаметно уйти.

В отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре обратились сотрудники магазина, расположенного в торговом центре на ул. Дыбенко. Они сообщили, что несколько минут назад один из покупателей попытался незаметно выйти из торгового зала вместе с неоплаченным товаром.

По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и установили, что около 15:00 час. в магазин одежды зашел мужчина. Подойдя к стеллажам, он снял с вешалок несколько вещей, часть из которых положил в пакет, а остальное – повесил на руку. После этого попытался незаметно выйти из помещения, но ему это не удалось.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, а также похищенное - футболки и джинсы.

Задержанного мужчину для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. Ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений и подрабатывающий монтажником житель Самары 1984 года рождения признался в содеянном и сообщил, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, а похищенное он планировал перепродать.

Отделом дознания Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.