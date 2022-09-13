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В Самаре пенсионерку ограбили в подъезде

13 сентября 2022 12:46
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В Самаре пенсионерку ограбили в подъезде

Злоумышленник воспользовался физическим преимуществом и вырвал сумку из рук пенсионерки

В отдел полиции поступило сообщение о хищении сумки  с денежными средствами в подъезде одного  домов на ул. Аминева. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили заявительницу 1949 года рождения, которая  пояснила, что она возвращалась домой из магазина. Вместе с ней в подъезд зашел неизвестный мужчина, который резким  рывком выхватил сумку из ее  рук и скрылся в неизвестном направлении. После чего женщина вызвала полицию. В сумке находились денежные средства в размере 3600 рублей.

Сотрудники полиции осуществили осмотр места происшествия, в результате которого в подъезде была обнаружена похищенная сумка, денежные средства в которой отсутствовали. Полицейские установили и опросили очевидцев случившегося. Также изъяли запись с камеры видеонаблюдения, установленной на входной двери подъезда,  при просмотре которой узнали своего подучетного ранее судимого местного жителя 1977 года рождения.

В ходе расследования уголовного дела оперативники, располагая информацией о возможных местах нахождения злоумышленника, задержали его в одном из скверов областного центра и доставили в отдел полиции.

Задержанный свою вину признал и пояснил полицейским, что он находился  у одного из домов  в Промышленном районе города, его внимание привлекла одинокая пенсионерка, за которой он зашел в подъезд. Подозреваемому не составило труда вырвать сумку из рук пожилой женщины. Злоумышленник также сообщил, что внутри сумки находились денежные средства в размере 3 600 рублей, которые он забрал себе, выбросив сумку в подъезде, похищенные деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОП №2 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж».

Если так случилось, что вас ограбили, постарайтесь не потерять самообладания и запомнить любые особенности одежды, внешности, речи, поведения нападавших, о чем срочно, не теряя ни минуты, сообщите в органы внутренних дел по телефону или обратитесь к ближайшему наряду полиции. Помните: чем скорее информация поступит в полицию, тем больше шансов, что грабители будут пойманы, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Желательно, чтобы, кроме времени и места совершения преступления, были сообщены данные (приметы) преступника и сведения о похищенных вещах.

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