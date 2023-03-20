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В Самаре пенсионер хранил дома самопал

20 марта 2023 09:54
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В Самаре пенсионер хранил дома самопал

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение разбоя.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области получили оперативную информацию о том, что 49-летний житель Самары причастен к незаконному обороту оружия.

С целью проверки данной информации сотрудники полиции в присутствии понятых провели обыск в доме, где проживает подозреваемый, в ходе которого обнаружили и изъяли предметы, похожие на патроны и пистолет.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, мужчина хранил в доме огнестрельное оружие, а именно самодельно-переделанное из сигнального пистолета отечественного производства модели МР-371, а также 9 патронов травматического действия калибра 9 мм.

Согласно данным сотрудников полиции, задержанный – пенсионер, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение разбоя.  

Подозреваемый пояснил полицейским, что пистолет и патроны нашел несколько лет назад и хранил без цели сбыта. О том, что хранение оружия запрещено, мужчина знал, но все равно преступил закон.

Отделом дознания отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле, или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.

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