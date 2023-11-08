В Самаре незаконным обнальщикам удалось извлечь доход в размере более 9,6 млн рублей

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Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ Управления МВД России по г. Самаре по материалам, собранным сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа внутренних дел, в 2021 году возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В ходе расследования, с учетом собранных доказательств, двум фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ ч. 4 ст. 159 УК РФ (незаконная банковская деятельность и покушение на мошенничество в особо крупном размере) в составе организованной преступной группы.

Следователями полиции установлено, что в период с января 2015 года по февраль 2020 года супружеская пара, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимались, осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без лицензии Центрального банка Российской Федерации. В указанный период они предоставляли услуги по осуществлению банковских операций, путем перевода денежных средств юридических лиц, оформляя электронные платежные поручения на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим их обналичиванием. В качестве вознаграждения за осуществление указанной деятельности, связанной с кассовым обслуживанием юридических лиц, осуществлением транзитных операций и переводов денежных средств из безналичной формы в наличную, злоумышленники удерживали 10% от перечисленной суммы. В результате осуществления незаконных банковских операций группе удалось извлечь доход в размере более 9,6 миллионов рублей.

Кроме того, полицейскими в ходе расследования собраны доказательства совершения участницей группы покушения на мошенничество. Женщина в 2021 году, действуя от имени двух юридических лиц, предоставила в налоговые органы пакет документов для возмещения налога на добавленную стоимость, содержащих заведомо ложные сведения о деятельности организаций. При положительном решении ущерб государству мог составить свыше 6 000 000 рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела, с обвинительным заключением в отношении жителя Самары 1990 года рождения и 39-летней уроженки Сергиевского района Самарской области, направлены в суд для рассмотрения по существу.