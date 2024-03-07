В Самаре наркозакладчик пойдет под суд

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В Самаре ранее не судимому, безработному местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

Оперативная информация о том, что 20-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств поступила сотрудникам УНК ГУ МВД России по Самарской области. Молодого человека задержали в июле 2023 года на территории Кировского района. Более 90 мелких партий наркотического средства, предназначавшегося для дальнейшего сбыта, полицейские изъяли из тайника, организованного на пр. Карла Маркса. Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Установлено, что в свертках находился героин, общей массой 161,20 граммов.

Следователю молодой человек пояснил, что в сети Интернет узнал о работе и связался с оператором. Работодатель пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его задача – забрать из тайника наркотическое средство, перепрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъёмки. Осуществить задуманное он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.