В Самаре на ул. Фрунзе подрались два незнакомца, после удара ножом один из них попал в больницу

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В дежурную часть Самарского отдела полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1995 года рождения.



Полицейские восстановили последовательность событий: в ночное время суток, около жилого дома, расположенного на ул. Фрунзе у местного жителя произошел конфликт с прохожим. Когда словесная перепалка переросла в драку, незнакомец нанес молодому человеку колюще-режущим предметом удар в область живота. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.



Оперуполномоченные провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, получили оперативную информацию, установили личность и задержали злоумышленника. В присутствии понятых обнаружили и изъяли у него предполагаемое орудие преступления, которое направили на экспертизу.



Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении местного жителя 1996 года рождения судимого за незаконный оборот наркотиков по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ возбуждено уголовное дело.



По ходатайству органа предварительного следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.