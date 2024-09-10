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В Самаре 31-летний мужчина приобрел еще 2 поддельных паспорта и взял на них пару кредитов

10 сентября 2024 13:17
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В Самаре 31-летний мужчина приобрел еще 2 поддельных паспорта и взял на них парочку кредитов

Приобретя поддельные паспорта, он оформил кредиты для покупки сотовых телефонов, после чего избавился от документов.

В полицию поступило заявление от представителя микрофинансовой компании. Он пояснил, что неустановленное лицо, используя данные другого человека, введя в заблуждение сотрудников организации, обманным путем, оформило кредиты на покупку сотовых телефонов, не исполняя при это обязательства. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 99 000 рублей.

В ходе работы полицейские в обоих случаях изъяли копии документов, удостоверяющих личность, и выяснили, что паспортные данные совпадали со сведениями реальных людей, но фотографии не соответствовали действительности. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность изображенного человека. Им оказался разнорабочий из Волгоградской области, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что он может находиться на территории другого региона. Установив точное местонахождение 31-летнего злоумышленника, оперативники выехали в служебную командировку на территорию Саратовской области.

Как рассказал полицейским мужчина, посредством сети Интернет он приобрел два поддельных паспорта гражданина Российской Федерации с данными реальных людей, но с его фотографией. По прибытию в командировку на территорию города Самары он решил воспользоваться подложными документами и оформил кредиты на покупку сотовых телефонов в двух торговых точках. После сделки он избавился от документов. Приобретенные сотовые телефоны, как следует с его слов, он потерял. Свою вину мужчина признал в полном объеме и обязался возместить причиненный ущерб.

 Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

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