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В Приволжском районе вор украл телефон и сдал в ломбард по своему паспорту

24 апреля 2024 12:45
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В Приволжском районе вор украл телефон и сдал в ломбард по своему паспорту

В  дежурную часть  ОМВД России по Приволжскому району за помощью обратилась  местная жительница 1985 года рождения, которая сообщила об утрате сотового телефона стоимостью около 11,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили заявителя, и выяснили, что женщина обнаружила отсутствие телефона после посещения одного из сельских магазинов.  Самостоятельные поиски не увенчались успехом и местная жительница  обратилась за помощью в полицию, предоставив документы на утраченное имущество.

Проверив данные по базам МВД России, содержащим информацию из комиссионных магазинов, сотрудники уголовного розыска узнали, что схожий по описанию с похищенным сотовый телефон сдан в один из ломбардов Чапаевска.

Выехав в рабочую командировку, оперуполномоченные опросили работника организации, который предоставил зафиксированные в книге учета паспортные данные клиента, сдавшего телефон и его приметы.

Сотрудники полиции задержали 21-летнего самарца по месту жительства и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимый молодой человек вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил полицейским, что, ожидая электропоезд,  зашел в магазин, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом, где в продуктовой корзине, стоящей у выхода, увидел сотовый телефон.  Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, забрал находку, по пути к вокзалу вытащил из телефона сим-карту и выкинул.  На одной из последующих станций электропоезда, сдал похищенное в ломбард, вырученные деньги потратил на личные нужды.

 Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении жителя Самары передано в суд.

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