В поезде Москва – Челябинск сызранская транспортная полиция выявила пассажира с партией таблеток МДМА

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Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда сообщением Москва – Челябинск выявили 26-летнего жителя Московской области, перевозившего запрещённые вещества.

Транспортные полицейские обратили внимание на молодого человека во время обхода состава. При виде стражей правопорядка мужчина заметно занервничал, чем вызвал их подозрение. В ходе досмотра в рюкзаке пассажира сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет с таблетками в количестве 900 штук.

Проведённая экспертиза показала, что капсулы общей массой более 400 граммов содержат в своём составе наркотическое средство МДМА.

Злоумышленник пояснил, что криминальный товар он забрал из тайника и вёз из Москвы в Магнитогорск, где должен был его сбыть.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период следствия подозреваемый заключён под стражу.