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В Новокуйбышевске пешехода с наркотиками поймали ППС и казаки

23 июля 2023 13:34
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В Новокуйбышевске пешехода с наркотиками поймали ППС и казаки

Мужчина пояснил полицейским, что приобрел наркотики в интернете и шел забрать закладку из тайника, но увидел патруль, испугался и решил убежать.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску патрулируют улицы города совместно с представителями хуторского казачьего общества "Новосамарское". В июне текущего года в вечернее время, находясь возле многоквартирного дома на ул. Бочарикова, патрульные заметили молодого человека, который, увидев полицейских, резко изменил маршрут движения и попытался скрыться быстрым шагом.

В ходе непродолжительного преследования сотрудники полиции совместно с представителем казачьего общества задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотических веществ 47-летнего слесаря одного из городских предприятий. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел наркотики в интернете и шел забрать закладку из тайника, но увидел патруль, испугался и решил убежать.

 Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Дознаватель, осмотрев телефон задержанного, обнаружил его переписку с анонимным пользователем, скриншоты места, где спрятаны наркотики, и чека об оплате «товара». В указанном месте полицейские обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала черного цвета.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество в свертке является синтетическим наркотиком – пирролидинновалерофеноном в значительном размере.

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