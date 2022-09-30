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В Новокуйбышевске мужчина предстанет перед судом за попытку наркозакладок

30 сентября 2022 10:24
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В Новокуйбышевске мужчина предстанет перед судом за попытку наркозакладок

Более 82 граммов смеси наркотических веществ изъяли полицейские у местного жителя.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску, находясь на маршруте патрулирования, остановили для проверки документов мужчину, вызвавшего подозрение неадекватным поведением – при виде сотрудников полиции он занервничал и попытался скрыться. После непродолжительной погони полицейские задержали мужчину. В ходе досмотра в присутствии понятых у него обнаружен и изъят из кармана штанов сверток с порошкообразным веществом, который направлен полицейскими на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Изъятое, согласно справке эксперта, является смесью наркотических веществ, общей массой 82,51 граммов. Со слов подозреваемого, наркотик он приобрел бесконтактным способом через сеть «Интернет», чтобы в дальнейшем распространять путем тайников-закладок на территории города.

В отношении ранее не судимого мужчины 1999 года рождения следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4. ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»), и одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 4 п. г ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконные сбыт наркотических средств).

На период предварительного расследования в отношении мужчины, по ходатайству следственного отдела, Новокуйбышевским городским судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину, в содеянном раскаялся.

Уголовные дела, возбужденные в отношении подозреваемого, соединены в одно производство, расследованы и направлены в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

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