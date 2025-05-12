В МВД предупредили о мошенничестве с фейковыми групповыми чатами

148

Мошенники начали создавать фейковые групповые чаты, придавая им видимость официальности, чтобы ввести людей в заблуждение. Об этом 11 мая сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Согласно данным ведомства, злоумышленники выдают себя за работодателей и добавляют людей в чаты, где «коллеги» делятся опытом и утверждают, что уже прошли процедуры, к которым мошенникам нужно склонить пользователя. На самом деле в чате может не быть настоящих людей.

Злоумышленники используют этот метод для получения кодов авторизации от госпорталов или для фальшивого трудоустройства, пишут "Известия".

«Как распознать поддельный чат? Вы не узнаете ни одного участника; все сообщения выглядят постановочно и слишком согласованно; участников немного, но все якобы «успешно прошли» нужную операцию», — указано в Telegram-канале.