В Мурманской области задержали 52-летнего мужчину, изнасиловавшего и убившего восьмилетнего мальчика

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Правоохранительные органы в Мурманской области задержали мужчину, причастного к убийству 8-летнего мальчика в Мончегорске, и предъявили ему обвинение, передает РИА Новости.

"В Мончегорске задержан местный житель, причастный к убийству 8-летнего мальчика. Ему предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в региональном СУСК РФ.

Отмечается, что установлена причастность местного жителя 1970 года рождения к совершению преступления в отношении 8-летнего мальчика. "Соответствующие доказательства получены в результате грамотно проведенных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также своевременно назначенных и проведенных судебных экспертиз, в том числе медицинских, молекулярно-генетических, криминалистических", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, 1 июля 2022 года мужчина, находясь в квартире, где жил ребенок, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего убил. Тело мальчика в этот же день обнаружила его мать. Дело возбудили по п.п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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