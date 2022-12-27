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В Красноярском районе Самарской области убили двух женщин

27 декабря 2022 12:46
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В Красноярском районе убили двух женщин

26 декабря 2022 года житель Красноярского района сообщил в полицию, что обнаружил тела двух своих родственниц с признаками насильственной смерти.

Вечером 26 декабря в отдел полиции ОМВД России по Красноярскому району поступила информация о преступлении, совершенном в частном доме, расположенном в п. Волжский.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили трупы двух женщин с признаками насильственной смерти. Полицейские установили личности погибших. Ими оказалась хозяйка дома 1948 года рождения и ее дочь 1975 года рождения.

Сотрудники полиции обследовали место происшествия, провели подворовый обход, приняли меры к установлению наличия камер наружного наблюдения в непосредственной близости к дому и по пути возможного передвижения злоумышленника. Полицейские установили круг знакомых погибших, опросили свидетелей и возможных очевидцев произошедшего.

К розыску и задержанию подозреваемого подключены сотрудники ППСП и дорожно-постовой службы, участковые уполномоченные полиции, оперуполномоченные уголовного розыска.

СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений).

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Теги: Убийство

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