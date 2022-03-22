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В Красноармейском районе полицейские изъяли у местного жителя 2,7 кг конопли

22 марта 2022 09:25
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В Красноармейском районе полицейские изъяли у местного жителя 2,7 кг конопли

Оперуполномоченные группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Красноармейскому району получили оперативную информацию о том, что безработный житель села Красноармейское причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки информации полицейские выехали по месту жительства мужчины 1995 года рождения, где в присутствии понятых провели осмотр дома и надворных построек, в ходе  которого обнаружили и изъяли части растений. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, согласно результатам которого растения  являются наркосодержащими – коноплей, в высушенном состоянии общей массой 2760 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что осенью обнаружил дикорастущую коноплю на окраине села, нарвал и засушил наркосодержащие растения для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, оно передано в суд, сообщает облМВД.

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