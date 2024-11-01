В Кинеле местный житель убил брата

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 16 июня 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим братом нанес ему один удар ножом в область брюшной полости. От полученного повреждения мужчина скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.