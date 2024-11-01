Я нашел ошибку
Главные новости:
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Тольяттинец обвиняется в совершении многоэпизодного мошенничества
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
2 ноября в регионе дождь, до +9°С
В Самаре ввели в эксплуатацию 1 очередь строительства проблемной долевки
В Самаре ввели в эксплуатацию 1 очередь строительства проблемной долевки
Только 9% самарцев боятся увольнения
Только 9% самарцев боятся увольнения
В этом году налогоплательщики впервые получили расчет налога на доход от вкладов.
В этом году налогоплательщики впервые получили расчет налога на доход от вкладов
В Самаре автомобиль врезался в дерево, пострадали женщина и ребенок
В Самаре автомобиль врезался в дерево, пострадали женщина и ребенок
число вакансий с возможностью подработки за год выросло на 26%
Число вакансий с возможностью подработки за год выросло на 26%
В ДТП в Кинельском районе пострадали водитель и два пассажира
В ДТП в Кинельском районе пострадали водитель и два пассажира
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.02
-0.03
EUR 105.52
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре откроется новая интерактивная арт-галерея с таинственными картинами Ван Гога
Самарская областная научная библиотека приглашает на открытые встречи проекта «Интеллектуальная среда»
Самарский зоопарк приглашает гостей на День лисы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинеле местный житель убил брата

1 ноября 2024 12:00
145
В Кинеле местный житель убил брата

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 16 июня 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим братом нанес ему один удар ножом в область брюшной полости. От полученного повреждения мужчина скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Теги: Убийство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец до смерти избил мать-пенсионерку
13 октября 2024, 12:44
Самарец до смерти избил мать-пенсионерку
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Криминал
1365
В Тольятти девочку, которую подозревают в убийстве сестер, поместили в стационар
09 октября 2024, 13:40
В Тольятти девочку, которую подозревают в убийстве сестер, поместили в стационар
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. Криминал
1417
Тольяттинка с подругой до смерти избили соседку
28 сентября 2024, 12:52
Тольяттинка с подругой до смерти избили соседку
38-летняя подозреваемая пришла в гости к своей знакомой, которая проживала в коммунальной квартире. Криминал
2330
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
1 ноября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
146
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
1 ноября 2024  10:39
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
184
В Самарской области ожидается гололедица
31 октября 2024  13:52
В Самарской области ожидается гололедица
495
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
31 октября 2024  12:27
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
361
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
31 октября 2024  09:27
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
374
Весь список