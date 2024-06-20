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В Кинеле мастер маникюра лишилась более 40 000 рублей из-за мошенника

20 июня 2024 11:25
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В Кинеле мастер маникюра лишилась более 40 000 рублей из-за мошенника

В одной из соцсетей 45-летняя жителя Кинеля обратила внимание о проведении розыгрыша сертификата на 30 000 рублей магазина товаров ногтевого сервиса. Победителя выбирали в случайном порядке при выполнении одного условия – необходимо оставить комментарий под публикацией. После того, как женщина оставила сообщение, ей написала неизвестная и сообщила, что она стала победительницей и прямо сейчас пришлют сертификат на электронную почту. Вот только для того, чтобы получить его, необходимо оплатить страховой сбор в размере 1 000 рублей в случае того, если женщина не успеет воспользоваться им в срок. Мастер согласилась и перешла по предложенной ссылке для оплаты сбора. Как только она заполнила банковские реквизиты и подтвердила оплату, с ее счета произошло списание более 40 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию.

Теги: Мошенники

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