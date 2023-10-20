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В Кинель-Черкасском районе сотрудница банка спасла 140 тысяч рублей 74-летней пенсионерке

20 октября 2023 09:32
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В Кинель-Черкасском районе сотрудница банка спасла 140 тысяч рублей 74-летней пенсионерке

Полина Пудова действовала в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими – остановила выдачу кредита и сообщила информацию в дежурную часть полиции.

В конце  сентября текущего года на телефон 74-летней  жительнице Кинель-Черкасского района поступил звонок от «сотрудника банка», который  сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя и завладеть полученными денежными средствами. Незнакомец убедил женщину в необходимости оформления потребительского кредита на сумму 140 000 рублей и перевода денег на  указанный им счет.

Доверчивая пенсионерка пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции, попыталась оформить кредит. Сотрудник офиса стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма, и,  увидев, что женщина взволнованна и на контакт не идет, сразу же поняла, что местную жительницу хотят обмануть мошенники.

Действуя в соответствии с алгоритмом,   разработанным и доведенным до сведения всех работников банка сотрудниками полиции, Полина Пудова приостановила  операции клиентки  для дополнительной проверки, и  сообщила об инциденте в полицию. Женщина убедила клиентку отказаться от исполнения требований мошенника. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение денег у сельской жительницы. Начальник отдела  МВД России по Кинель-Черкасскому району Вячеслав Тараканов и председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Александр Чертыковцев в рамках акции «Им благодарна полиция» вручили Полине Пудовой  благодарственное письмо.

Теги: Мошенники

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