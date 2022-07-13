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В Кинель-Черкасском районе полицейские задержали мужчину с марихуаной в кармане

13 июля 2022 10:21
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В Кинель-Черкасском районе полицейские задержали мужчину с марихуаной в кармане

Сотрудникам ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступила информация о том, что ранее судимый 34-летний житель села Тимашево может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.
С целью проверки полученных сведений оперативники задержали мужчину на одной из улиц в селе Тимашево.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых в кармане толстовки полицейские обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование, показало, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана, общей массой 23 грамма, что относится к значительному размеру.
В ходе допроса мужчина пояснил, что хранил наркосодержащее растение для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков.
Отделом дознания О МВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Расследование продолжается.
Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

 

Теги: Стоп Наркотик

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